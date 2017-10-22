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22 октября 2017
18:31  22 октября 2017 0

ФСБ запретила концерты группы «Порнофильмы» в двух городах

Тактико-специальное учение
Силовики не выпустили музыкантов на сценуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ и прокуратура настояли на отмене двух концертов группы «Порнофильмы», которые должны были состояться в Муроме и Выксе во Владимирской области. После предупреждений силовиков собственники клубов отказались от выступлений коллектива на своих площадках.

В Муром панк-группа должна была приехать 21 октября и выйти на сцену клуба «Арт-бар 111», однако выступление было отменено. Музыкантов обвинили в экстремизме и инициировании протестов среди молодежи, пишет tjournal.ru.

Собственнице одного из клубов позвонили из правоохранительных органов и, по ее словам, заявили, что «с ее бизнесом и детьми может быть все, что угодно». После этого концерт был перенесен в соседний город Выкса, однако и там руководство местного клуба после анонимных звонков отказалось пускать панк-группу на свою сцену.

В итоге лидер коллектива Владимир Котляров провел для жителей обоих городов трансляцию своего акустического выступления.

Лев Истомин
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