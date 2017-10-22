ФСБ и прокуратура настояли на отмене двух концертов группы «Порнофильмы», которые должны были состояться в Муроме и Выксе во Владимирской области. После предупреждений силовиков собственники клубов отказались от выступлений коллектива на своих площадках.
В Муром панк-группа должна была приехать 21 октября и выйти на сцену клуба «Арт-бар 111», однако выступление было отменено. Музыкантов обвинили в экстремизме и инициировании протестов среди молодежи, пишет tjournal.ru.
Собственнице одного из клубов позвонили из правоохранительных органов и, по ее словам, заявили, что «с ее бизнесом и детьми может быть все, что угодно». После этого концерт был перенесен в соседний город Выкса, однако и там руководство местного клуба после анонимных звонков отказалось пускать панк-группу на свою сцену.
В итоге лидер коллектива Владимир Котляров провел для жителей обоих городов трансляцию своего акустического выступления.