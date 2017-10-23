Актриса, певица и панк-звезда 1980-х Хэйзел О’Коннор рассказала, что знаменитый британский комик Бенни Хилл предлагал ей работу взамен на сексуальные услуги. Инцидент произошел во время кастинга на шоу. Об этом она заявила в интервью Daily Mirror.
Со слов актрисы, неприятный случай произошел в 1976 году, когда ей был 21 год. Она пришла на кастинг, чтобы пробоваться на роль одной из «девушек Бенни Хилла» для его известного шоу. Как только она зашла в его квартиру, Хилл начал показывать ей фотографии участниц телепередачи.
«Он все показывал мне фотографии этих сексуальных женщин и все говорил, что „они о нем заботятся“. А затем он сказал мне: „Хм, мне нужно знать, а ты обо мне позаботишься?“ и попытался меня поцеловать», — сообщила певица. В тот момент, девушке стало настолько противно, что она оттолкнула комика и убежала.
«Я знаю, что он имел в виду под этим „позаботишься“ — секс. Это до сих пор выводит меня из себя», — призналась О’Коннор.
«Шоу Бенни Хилла» является одной из самых знаменитых британских юмористических передач, которые выходили в эфир с 1955 по 1991 год. Комик умер спустя год после закрытия шоу.
Напомним, что волна признаний о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе началась после скандала с известным продюсером Голливуда Харви Вайнштейном, которого обвиняют в непристойных наклонностях по отношению к молодым девушкам, напоминает «Экономика сегодня».