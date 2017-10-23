07:30 23 октября 2017 0

Эксперты говорят о необходимости реформ в экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие три года среднегодовые темпы роста экономики России могут превысить среднемировые. По подсчетам аналитиков они могут составить 3,3%. Такие выводы прозвучали в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России» с прогнозом до 2035 года

С 2017 года по 2035 год ежегодные темпы роста ВВП России в среднем составят 3,7%, считают эксперты. В 2021—2025 годах будет пик экономического роста — почти 5% ежегодно.

При этом доля производственных и непроизводственных услуг в ВВП серьезно уменьшится к 2035 году. На их смену придут средне- и высокотехнологичные производства, доля которых должна увеличиться в четыре раза. Доля образования, здравоохранения и НИОКР вырастет вдвое. В то же время эксперты из Райффайзенбанка и НИУ ВШЭ заявили, что такие прогнозы могут сбыться, если цены на нефть вернутся к значениям в 100 долларов, а в экономике пройдут структурные реформы.

Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики Евгений Ясин заявил «Национальной службе новостей», что ситуация в российской экономике во многих чертах похожа на ситуацию в США 1980-х годов. Чтобы повторить развитие Штатов, России нужен ряд реформ, считает Ясин. «Это касается не только самой экономики, но и судебной системы, конкуренции и создания соответствующего законодательства. Это касается усиления начал федерализма и развития местного самоуправления», — подчеркнул экономист.