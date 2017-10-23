Минимальный трудовой стаж увеличат в два раза

07:39 23 октября 2017 0

Чиновники хотят снизить нагрузку на бюджет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российское правительство на неопределенный срок отложило планы повышения пенсионного возраста в стране. Взамен чиновники готовят новый проект: поднять вместо этого минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, с действующих 7 до 15 лет к 2025 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в правительстве.

В теории, повышение минимального стажа должно снизить объем выплат. В тоже время эксперты отмечают, что особого эффекта данная мера не даст, поскольку трудовой стаж у большинства россиян составляет порядка 35 лет и поэтому в конечном счете придется вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста.

Издание отмечает, что в кабмине пока нет единого мнения о том, как именно пенсионная реформа должна выглядеть в ближайшей перспективе и какие конкретно параметры необходимо менять. По-прежнему рассматриваются и варианты повышения пенсионного возраста до 63 лет, и отмена выплат богатым россиянам.

Уточняется, что постоянное обсуждение проблемы в любом случае снижает общественную напряженность, в результате чего удастся избежать серьезных волнений, когда будет принята та или иная инициатива.