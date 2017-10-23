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23 октября 2017
22 октября 2017
08:07  23 октября 2017 0

Стать губернатором станет проще: СПЧ подготовил Путину предложения по итогам выборов 10 сентября

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, выборы 2017, выборы губернатора со
Муниципальный фильтр могут значительно смягчитьФото: Александр Мамаев
новость из сюжета:
Выборы 10 сентября 2017 года
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Совет по правам человека при президенте РФ 30 октября должен будет встретиться с Владимиром Путиным и представить ему доклад по итогам выборов, прошедших 10 сентября. Сам документ уже попал в ряд СМИ и его наиболее интересные положения стали предметом обсуждений.

Как сообщает РБК, самой интересной частью доклада являются предложения по смягчению муниципального фильтра на выборах губернаторов. В том числе: разрешить депутатам отдавать подписи более чем за одного кандидата, заменить сбор подписей депутатов избирательным залогом или сбором подписей избирателей.

Кроме того, в докладе предлагается увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях, закрепить за представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека статус наблюдателей. Также среди инициатив — создание личного кабинета избирателя в интернете, где можно было бы получать информацию о выборах, единого реестра избирателей, который позволит исключить двойное голосование, и создание исчерпывающего перечня причин для досрочного голосования.

Члены Совета подчеркнули в докладе, что на прошедших выборах нарушений было немного, и на итоги голосования те не могли повлиять. Однако из 90 тысяч участков, открытых 10 сентября в стране, они побывали лишь на 20 тысячах, соответственно, полной картины у них нет.

Ранее СПЧ выступил с предложением ужесточить наказание за ложные сообщения по минированию. «Ложные сообщения о минировании и телефонный терроризм расходуют огромные средства, страдает множество людей. Граждане приходят в торговый центр купить себе маечку, а потом вынуждены участвовать в эвакуации. И это не говоря о материальном вреде и удару по бизнесу и торговле», — отметил глава СПЧ Михаил Федотов, передает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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