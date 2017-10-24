Политику из Югры после скандала со школьниками дали новую должность

15:02 24 октября 2017 0

Светлана Титова снова стала директором школы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-депутат Думы Нижневартовска Светлана Титова стала директором школы №23. Эту информацию «URA.RU» подтвердила сама Титова. По словам педагога, занять эту должность ей предложили в администрации города.

Титова возглавляет учебное заведение с октября 2017 го года. «У меня заключен стандартный контракт на год с возможностью последующего продления», — отметила Титова. Ранее она руководила школой №40, которую была вынуждена покинуть после скандала с подменой учащихся во время тестирования. Ей был объявлен выговор, и Титова уволилась. Экс-депутата даже привлекали к административной ответственности, однако суд второй инстанции вынес оправдательный приговор.

По версии источников «URA.RU», Титова смогла снова стать директором школы в Нижневартовске благодаря поддержке губернатора Натальи Комаровой, к которой она обратилась за помощью в трудоустройстве. По словам инсайдера, именно после разговора с главой региона Титовой предложили новую работу. В окружном департаменте общественных и внешних связей на вопрос корреспондента агентства заявили, что федеральный закон запрещает раскрывать персональные данные граждан, которые обращались на личный прием к губернатору, а также подробности и суть их обращений. «Назначение директоров учебных заведений исключительно компетенция органов местного самоуправления», — прокомментировала замдиректора депсвязей ХМАО Галина Липатова.

В мэрии Нижневартовска ситуацию с обращением Титовой к главе региона никак не прокомментировали, отметив, что экс-депутат Думы города состоял в кадровом резерве управленческих кадров и получил должность, когда образовалась вакансия директора школы №23.

Светлана Титова известна в ХМАО также как политик — она состояла в «Единой России», а на последних выборах баллотировалась в Госдуму от «Яблока». Во время работы в Думе Нижневартовска Титова запомнилась попытками контролировать доходы сити-менеджера Аллы Бадиной (громкое заявление, что сити-менеджер получает по 500 тыс. рублей ежемесячно, принадлежит именно ей), а во время предвыборной кампании заявила, что даже расстрелы коррупционеров в эфире «Первого канала» не решат проблему взяточничества в России.

Планов вернуться в политику у Титовой пока нет, призналась она «URA.RU». «В современной России совмещать работу с детьми и какие-то политические вещи очень тяжело. Жизнь и безопасность детей и людей, которые со мной работают, мне дороже, чем политика», — подчеркнул экс-депутат.