Екатеринбургский парапланерист разбился в Индии

В деревне Бир в Индии разбился на параплане 49-летний екатеринбуржец Николай Рябков, рассказал его друг, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.
«В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет», — написал Беззуб в Facebook.
По его словам, Николай Рябков был опытным пилотом, много путешествовал по миру и совершал при этом полеты. Недавно он ездил летать в Чили. Входил в группу парапланеристов, которой руководит некто, известный в своем кругу как НикНик. Известно, что в тот день Рябков совершал полет вместе неким Ильей, который благополучно приземлился. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Пока не решен вопрос, когда и как смогут родственники забрать тело погибшего и привезти его в Екатеринбург.