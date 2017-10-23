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Главные новости Свердловской области
15:10  23 октября 2017 0

Екатеринбургский парапланерист разбился в Индии

Рябков совершал полет вместе неким Ильей, который благополучно приземлилсяФото: Николай Рябков, facebook.com

В деревне Бир в Индии разбился на параплане 49-летний екатеринбуржец Николай Рябков, рассказал его друг, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.

«В четверг, 19 октября, в Индии на параплане разбился наш друг Николай Рябков. Учились в параллельных группах на президентской программе. Необычайно позитивный человек, всегда было приятно с ним пообщаться, умный, отзывчивый, теперь его с нами нет», — написал Беззуб в Facebook.

По его словам, Николай Рябков был опытным пилотом, много путешествовал по миру и совершал при этом полеты. Недавно он ездил летать в Чили. Входил в группу парапланеристов, которой руководит некто, известный в своем кругу как НикНик. Известно, что в тот день Рябков совершал полет вместе неким Ильей, который благополучно приземлился. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Пока не решен вопрос, когда и как смогут родственники забрать тело погибшего и привезти его в Екатеринбург.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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