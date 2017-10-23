18:30 23 октября 2017 0

Борис Гриц пять лет страдал от домогательств Татьяны Фельгенгауэр Фото: Телеграм-канал Mash

На допросе в полиции Борис Гриц, задержанный за вооруженное нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил, что женщина сексуально преследовала его с 2012 года. Свои переживания он описал в дневнике.

«Каждую ночь она телепатическим каналом проникала ко мне и издевалась надо мной сексуально. Домогалась меня, у меня не было больше сил это терпеть», — заявил Борис Гриц на допросе, видео которого опубликовало издание RT.

Стало известно, что гражданин Израиля Гриц вел в Сети дневник и там он не раз писал о Татьяне Фельгенгауэр. Например, запись от 12 июля 2016 года: «Не знаю, как донести до этого товарища: её упорное телепатическое участие страшно достаёт. Стёр „Russian balance“, чтобы избавиться от ожиданий и контакта. Прошу прощения, но мой покой для меня важнее. Это — последствие, Татьяна (+ те, кто продолжает по-хозяйски разгуливать по моему компьютеру). Думайте…»

Видео: RT

28 октября того же 2016 года он пишет: «Татьяна Фельгенгауэр (р/с „Эхо Москвы“) — отцепись от меня наконец. Избавь меня от всех своих сожалений и сопереживаний».

14 сентября 2017 года, видимо, началось обострение психического заболевания: «Для ясности. То, что сейчас происходит, — это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня утром, днём, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания.

Татьяна Фельгенгауэр каждую ночь являлась Грицу Фото: Life shot

Я обращаюсь к её коллегам по работе на «Эхе Москвы» с просьбой повлиять на поведение их сослуживицы. Я обращаюсь к её приёмному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь, вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на неё. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными.

Я не знаю, за что этот человек мстит мне, но так ведут себя только с врагами. Разве что за то, что несколько лет писал для России. Несмотря на весь тот цирк с конями, который получал в ответ.

Одно знаю точно: от Татьяны Фельгенгауэр меня уже тошнит».

Как ранее сообщало «URA.RU», Борис Гриц признался, что что никогда не был знаком с журналисткой в реальности, но «видел и чувствовал ее». При этом он отметил, что Фельгенгауэр была слишком навязчивой и буквально сидела у него в голове. Он даже обращался к экстрасенсам, чтобы избавиться от фобии, сообщает Life.ru. В своем дневнике он написал, что обращался за помощью к некоему целителю Михаилу Перепелицину.