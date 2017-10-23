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23 октября 2017
Главные новости Москвы
19:26  23 октября 2017 9

Блогер Кашин, выругавшись, нашел политический мотив в нападении на ведущую «Эха Москвы»

Кашину не нравится, что нападавший оказался обычным психомФото: скриншот с видео канала "Дождь"

Блогер и журналист Олег Кашин не верит, что на ведущую Татьяну Фельгенгауэр напал обычный псих, и ищет политический подтекст. При этом он оскорбил работников полиции.

«Хочу назвать мразями людей из ГУВД, которые заговорили о личных мотивах, — заявил Олег Кашин в интервью телеканалу „Дождь“. — У меня устойчивое ощущение, что в спецслужбах лежит методичка, в которой сказано, что в таких случаях надо говорить, что с этим связаны журналистская деятельность и личная неприязнь».

Кашин вспомнил, что в 2010 году было совершено нападение на него и многие до сих пор думают, что это было бытовое происшествие на почве личной неприязни.

Он считает, что на Татьяну Фельгенгауэр совершено нападение из-за ее политической позиции, а сумасшедшим Бориса Грица называют специально. Мол, Гриц не сумасшедший, а идейный борец.

Известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов, посмотрев видео допроса, поставил Грицу диагноз, сообщает «Национальная служба новостей». Психиатр уверен, что у Грица шизофрения. Как ранее сообщало «URA.RU», Гриц ворвался в здание, где размещается редакция «Эха Москвы». Брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, поднялся на 14-й этаж и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

Женщину экстренно прооперировали, сейчас она погружена в состояние комы и находится на искусственной вентиляции легких, передает RT.

Александр Лукманов
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