Намеченное на 23 октября заседание президиума Центрального совета «Справедливой России», на котором планировалось определить нового владельца мандата свердловского экс-депутата Госдумы Александра Буркова, перенесено на 27 октября. Об этом заявил «URA.RU» федеральный парламентарий Олег Шеин.
Перенос влечет за собой существенные политические последствия. По словам нескольких опрошенных агентством электоральных юристов, 26 октября заканчивается срок, предоставленный федеральным законодательством руководителям партии, для самостоятельного решения данного вопроса. Начиная с 27 октября право определить фамилию нового депутата переходит ЦИК РФ.
Центризбирком передаст мандат кандидату, следовавшему в свердловской территориальной группе за Александром Бурковым. Второй в списке- академик Валерий Черешнев.
Олег Шеин также предполагает, что события будут развиваться по данному сценарию.
Черешнев рассказал «URA.RU», что пока не осведомлен о данном юридическом казусе. Он вылетает на очередные переговоры с руководством партии в Москву завтра 24 октября.
Альтернативным кандидатом на мандат Буркова в партии считался выдвигавшийся в Воронежской области президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.