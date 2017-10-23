19:46 23 октября 2017 1

Жители поселка Уренгой опровергли новости о своем бедствии Фото из соцсетей

Жители Уренгоя (ЯНАО) написали обращение в Общественную палату РФ с просьбой дать опровержение статье, в которой сообщается о вымирании поселка. Они утверждают, что общественники попались на уловки ямальского бизнесмена Олега Ситникова, который до недавнего времени наживался на жителях поселка благодаря незаконной переправе.

В материале на сайте ОП РФ рассказано, что поселок остался буквально без транспортного сообщения с остальным миром. Переправа через реку Пур действует с перебоями, из-за чего в поселке выросли цены на продукты и лекарства, люди не могут выбраться из населенного пункта и нет возможности вывезти больного в госпиталь в райцентр при необходимости.

Обращение жителей поселка Уренгой к Общественной палате РФ

В своем обращении жители поселка Уренгой отметили, что все это неправда и нерадивый предприниматель таким образом использует жителей в своих корыстных интересах. Они сообщают, что перебои в работе переправы — это сезонные явления, связанные с распутицей. Ни каких проблем нет. Цены не изменились, людей через реку перевозят вездеходы на воздушных подушках, транспорт курсирует через реку баржами. Скоро здесь начнется обустройство ледовой переправы. Эти данные подтверждаются и официальными сообщениями дорожников и ямальских властей

«Да. Уренгою нужен мост, и у геологического поселка есть и другие проблемы, которые местная власть поступательно решает сообща с руководством региона. Но это не дает права зарвавшимся хапугам использовать наши проблемы в своих личных интересах», — говорится в письме.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о попытках компрометировать работу переправы через Пур на Ямале. Сообщения, на которые, по всей видимости, отреагировали представители ОП, стали появляться в социальных сетях. Известно, что компания «Роснефтегаз» Олега Ситникова создает вокруг ситуации видимость протеста. В частности, была попытка вывести жителей поселка на митинг, а так же устроить ряд одиночных пикетов у зданий федеральных органов власти в Москве.