Губернатор Якушев приказал увеличить темпы капремонта

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе заседания регионального правительства заявил, что необходимо наращивать темпы капитального ремонта. По мнению главы региона, программа капремонта является сложной.
О ходе выполнения программы Якушеву доложил его заместитель Вячеслав Вахрин. По словам высокопоставленного чиновника, на капремонт в жилых домах области будет потрачено 4,7 млрд рублей. На данный момент отремонтировано уже 358 домов, а еще в 226 многоквартирниках уже начались работы, передает слова Вахрина «Тюменская линия».
Владимир Якушев также напомнил, что на реализацию капремонта деньги выделяют сами собственники жилья. По словам губернатора, нужно «набирать темп» ремонта, опираясь на накопленный опыт. При этом глава региона подчеркнул, что работы должны быть выполнены качественно.
Ранее сообщало «URA.RU», Якушев назвал налоги проблемой для российского бизнеса.