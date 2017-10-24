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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
04:31  24 октября 2017 0

Мэр Москвы Собянин заявил о своей готовности идти на очередной срок

Праймериз
По слова мэра столицы, вопрос о его возможном назначении в правительство РФ - не более, чем слухиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз выставит свою кандидатуру на выборах градоначальника. По словам мэра, ему необходимо завершить начатые в столице реформы.

О своих планах мэр рассказал в интервью изданию «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», — пояснил Собянин, отвечая на вопрос, готов ли он выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Информацию о том, что возможно его назначение на пост главы российского правительства, Собянин назвал слухами и отказался их обсуждать.

Отметим, Сергей Собянин руководит Москвой уже семь лет. За это время доходы столицы выросли более чем в два раза. По прогнозам, в 2018 году они составят 2,1 трлн руб. Между тем, о своем желании участвовать в выборах мэра, которые пройдут через год, в сентябре 2018 года, уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, сообщает «Эхо Москвы».

Евгений Александров
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