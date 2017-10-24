08:06 24 октября 2017 0

Тюменский парк станет пятым в России, до этого такой музей уже открылся в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» откроется в Тюмени в бывшем здании Политпросвета уже через неделю — первого ноября. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областного департамента культуры, это будет большой интерактивный учебник истории — в первую очередь его аудиторией станут школьники и молодежь, но экспозиции будут интересны и взрослым. Предполагается, что тюменские учителя истории смогут проводить уроки прямо в историческом парке.

О тюменском парке сегодня, 24 октября, на пресс-конференции расскажет директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас. Но уже известно, что тюменцы и гости города увидят четыре масштабных выставки: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2016». Особенность экспозиций в том, что информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов. Зрители увидят и услышат огромное количество имен, сведений, фактов, дат и значимых событий.

Кроме того, на выставке будет и региональный контент — это, в частности, информация об освоении тюменского Севера, основании городов, индустриальном развитии региона. Гостям выставки расскажут об археологических памятниках — древнейших следах пребывания человека на территории Западной Сибири и позднее, когда регион входил в состав Золотой Орды.

Разумеется, не будет забыт поход Ермака и появление первых русских городов за Уралом — Тюмени и Тобольска, а в отдельном зале посетители узнают о пребывании в Тобольске царской семьи Романовых. Расскажут здесь и о времени революции, гражданской войне — власти «белых» и установлении советской власти. Особое внимание будет уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

Недавно такой же музей открылся в Екатеринбурге, теперь настала очередь Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все экспозиции разместятся на площади почти в семь тысяч квадратных метров. Планируется, что экспозиция будет открыта шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов. В день открытия вход для всех горожан будет свободным. Билет на посещение одной экспозиции будет стоить 150 рублей, однако предусмотрена масса скидок и льгот — например, бесплатно смогут ходить в Исторический парк студенты, инвалиды, пенсионеры и дети до 18 лет, отмечает Вслух.ру. Кроме того, отдельные цены установлены для групповых экскурсий и экскурсий на иностранном языке. Так, часовой или полуторачасовой поход по Историческому парку в составе группы от 10 человек обойдется каждому в 50 рублей.

Уже известно, что директором тюменского парка стал Павел Шафорост. У парка есть страничка в соцсетях, где публикуется информация о новых акциях и проектах. Например, там можно увидеть видеосюжеты с масштабной акции, которой горожанам рассказали о приближающемся открытии парка: в крупных торговых центрах в выходные «ожили» картины известных художников. Дело в том, что актеры молодежных театров представили свои скетчи на тему известных картин, отражающих разные исторические эпохи. Это были «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Девушка с персиками» Валентина Серова, и другие.

В департаменте напомнили, что проект «Россия — Моя история» стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. К этому моменту создано четыре экспозиции и проведено 10 временных выставок в городах России. В частности, в этом году парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым городом, где торжественно откроется мультимедийный парк. «Россия — моя история» — совместный проект Фонда гуманитарных проектов и РПЦ.