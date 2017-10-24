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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
09:26  24 октября 2017 0

«Почта России» будет доставлять посылки за 36 часов. На модернизацию уйдут годы

Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, почта россии, почтовый ящик
Почтальоны будут доставлять посылки намного быстрееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Почта России» планирует сократить срок доставки посылок до 36 часов. Как рассказал генеральный директор почтового оператора Николай Подгузов, это произойдет в ближайшие пять лет.

Подгузов в интервью одному из федеральных телеканалов заявил, что инфраструктуру доставки посылок необходимо «полностью реновировать», передает Nation news. «Раньше 5-7 дней ожидания доставки считалось стандартным сроком, сейчас наблюдается снижение данного показателя до 2-3 дней», — отметил Подгузов.

В «Почте России» сейчас разрабатывают проект по усовершенствованию логистики. Документ должны сдать к концу 2017 года. По предварительным подсчетам, чтобы реализовать все идеи, потребуется не менее 50 миллиардов рублей.

Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявил о необходимости государственного субсидирования почтового оператора. Он уверял, что с правительством страны ведутся переговоры по этому поводу. Но затем вице-премьер Аркадий Дворкович сказал журналистам, что правительство не собирается выделять средства «Почте России». В октябре стало известно, что сотрудники «Почты России» потеряли служебное письмо вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, которое она отправила в Республику Коми.

Виктор Дорофеев
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