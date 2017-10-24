10:09 24 октября 2017 0

Всего речь идет о 97 миллионах рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» проверила более сотни российских театров и обнаружила, что в 14 из них руководители заключали договоры сами с собой. Общая сумма подобных контрактов составила 97 миллионов рублей.

В списке оказались такие известные в России деятели культуры, как Олег Табаков, Константин Райкин, Юрий Куклачев, Олег Меньшиков и Надежда Бабкина, сообщает «Русская планета». Уточняется, что театры нанимали собственных художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, арендовали у них помещения и реквизит для постановок, а те сами устанавливали, сколько им платить.

«Мы проверили коммерческую деятельность руководителей всех государственных театров Москвы и Санкт-Петербурга — всего около 135, — выявили признаки конфликта интересов и написали заявления в прокуратуру в отношении 14 руководителей государственных театров», — цитирует заявление «Трансперенси» «Утро.ру».

Аналитики утверждают, что руководители этих 14 театров, заключая договоры с собой или родственниками, получали дополнительную прибыль в размере 400-600 тысяч рублей в месяц. Ряд руководителей театров уже дали объяснения СМИ по поводу возникших к ним претензий. Как минимум часть из них они считают недоразумением.

Так, Юрий Куклачев подтвердил «360», что театр действительно заключил договор с его сыном Дмитрием на аренду складных помещений, но после прокурорской деньги были возвращены. «Мы туда поместили бухгалтерию. Пока она там принималась, выяснилось, что это невозможно. Когда мы узнали, мы решили, что вернем деньги обратно. И Дима вернул деньги. Прокуратура пришла, посмотрела, правда ли это. Это не то, что мы сделали спектакли на 100 миллионов, а спектакля нет. А у нас действительно там сидят люди, работают. Но, говорят, по закону все у вас хорошо, но одна фамилия — это нарушение», — пояснил художественный руководитель театра.