Пострадавшую журналистку «Эха Москвы» перевели в реанимацию

Ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели в реанимационное отделение НИИ скорой помощи им. Склифосовского.
Врачи уверяют, что это не связано с ухудшением ее состояния, а сделано для лучшего наблюдения за ней, сообщает телеграм-канал Мэш.
Ранее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр после операции находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом состоянии она пробудет до завтра.
«Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких», — цитирует Алексея Венедиктова RT. По словам главреда «Эха», состояние журналистки оценивается как тяжелое, врачи сейчас анализируют, как ей помочь.
Татьяна Фельгенгауэр была ранена 23 октября в редакции «Эха Москвы», напоминает Nation News. Неизвестный зашел в здание, распылил газовый баллончик в лицо охраннику и порезал ножом горло журналистки. Нападавший был задержан полицией. Как он объяснил на допросе, та «преследовала его телепатически». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».