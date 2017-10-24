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24 октября 2017
Главные новости Москвы
11:31  24 октября 2017 0

Пострадавшую журналистку «Эха Москвы» перевели в реанимацию

Угроза минирования Резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, полиция, резиденция губернатора свердловской области, скорая помошь
Врачи уверяют, что ей не стало хужеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели в реанимационное отделение НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Врачи уверяют, что это не связано с ухудшением ее состояния, а сделано для лучшего наблюдения за ней, сообщает телеграм-канал Мэш.

Ранее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр после операции находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом состоянии она пробудет до завтра.

«Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких», — цитирует Алексея Венедиктова RT. По словам главреда «Эха», состояние журналистки оценивается как тяжелое, врачи сейчас анализируют, как ей помочь.

Татьяна Фельгенгауэр была ранена 23 октября в редакции «Эха Москвы», напоминает Nation News. Неизвестный зашел в здание, распылил газовый баллончик в лицо охраннику и порезал ножом горло журналистки. Нападавший был задержан полицией. Как он объяснил на допросе, та «преследовала его телепатически». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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