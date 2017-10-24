11:11 24 октября 2017 0

Торжественные предновогодние мероприятия в ХМАО начнутся уже с 8 декабря Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В администрации Ханты-Мансийска предупредили о большом потоке туристов в новогодние праздники. По предположительным подсчетам, столицу Югры посетят более 80 тысяч туристов.

Повышенный интерес вызван тем, что Югра официально приняла титул «Новогодней столицы России 2017 года». По словам начальника МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анны Линкер, проект «Ханты-Мансийск новогодняя столица» пройдет под эгидой министерства культуры РФ, что делает его уникальным для региона, а торжественные мероприятия начнутся уже с 8 декабря 2017 года.

Согласно официальному сайту проекта, самыми значимыми мероприятиями станут: фестиваль «Экстремальная зима», марафон «Нон-стоп», «Чумовая улица» и «Аллея снеговиков». Также на сайте добавляют, что в Новый год Ханты-Мансийск украсят более 3 миллионов фонарей, будет подготовлен каток под открытым небом на городской набережной, а главное мероприятие пройдет на центральной площади в ночь с 31 декабря на 1 января.

По словам начальника управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галины Липатовой, «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица» реализуется в Югре уже три года и стал туристическим брендом.

«В декабре 2016 года — январе 2017 года Ханты-Мансийск провел „генеральную репетицию“ всероссийского мероприятия, и стал эпицентром празднования Нового года в Югре. Культурно-развлекательные, спортивные, экстремальные мероприятия посетили почти 60 тысяч человек. В этом году мы ожидаем не менее 80 тысяч участников. Для полноценной встречи гостей новогодней столицы Ханты-Мансийск имеет все необходимые ресурсы — гостиницы и мини-отели, учреждения общественного питания, туристические компании готовы к высокому зимнему сезону в связи с большим новогодним событием», — комментирует Галина Липатова.

Стоит отметить, что проекту «Новогодняя столица России» шесть лет. Каждый год для празднования выбирается новый регион. Как говорится на сайте министерства культуры РФ, выбор ведется с учетом тех идей, которые может предложить регион; кроме того, он должен быть способен реализовать программу за собственный счет. В рамках проекта из окружного бюджета Югры было выделено более 100 млн рублей.

«В Ханты-Мансийске появятся специальные знаки для туристов, с указанием главных новогодних площадок. Наклейки на общественном транспорте, будут оповещать людей о том, какие объекты находятся в непосредственной близости от остановок по маршруту передвижения. В торговых центрах города откроются инфостойки, где бесплатно можно получить Новогоднюю карту с указанием мест, времени работы и кратким описанием основных новогодних площадок», — говорится в сообщении «Управления по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска.