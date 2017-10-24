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Главные новости Свердловской области
12:01  24 октября 2017 0

Литвинова тайно посетила Ельцин Центр. ФОТО

Актриса призналась, что ей очень нравится пространство Ельцин ЦентраФото: пресс-служба Ельцин Центра

Актриса Рената Литвинова, находясь на гастролях в Екатеринбурге, вновь посетила Ельцин Центр. Музей первого президента России, к слову, является одним из любимых мест артистки в городе.

Литвинова прибыла в столицу Урала в составе труппы МХТ им. Чехова. На сцене екатеринбургского ТЮЗа 22 и 23 октября актеры сыграли спектакль «Свидетель обвинения». Литвинова в перерывах между представлениями успела посетить Ельцин Центр, где заглянула в недавно открывшийся сувенирный магазин «Ель».

«Она говорит, что ей очень нравится наше пространство — заходит к нам уже во второй раз. В прошлый раз побывала в музее. В этот раз зашла в ресторан и недавно открывшийся сувенирный магазинчик. Всегда рады ее видеть», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова. Посещение проходило в частном порядке.

В прошлый раз Рената Литвинова была в Ельцин Центре в начале марта. Тогда она прилетела в Екатеринбург для выступления на творческом вечере в ККТ «Космос». Она зашла в ЕЦ всего на 30 минут перед отъездом в аэропорт. Актриса увезла с собой на память ювелирные украшения уральского бренда Chu Ka, выполненные по мотивам городских памятников конструктивизма: браслет «Динамо» и кольцо «Белая башня».

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Фото: пресс-служба Ельцин Центра

Виктор Жуков
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