Чиновники Сургута увеличат себе премии, чтобы поднять престиж профессии

В Сургуте чиновники предлагают увеличить денежные выплаты сотрудникам мэрии за счет ежемесячных выплат. Проект решения вынесен на ближайшее заседание городской Думы.
В предложении администрации (копии документов есть в распоряжении «URA.RU») предлагается изменить систему премирования чиновников. Вместо ежеквартальной премии (два месячных фонда оплата труда) муниципальные служащие будут получать денежное вознаграждение в размере оклада с учетом северных и районных надбавок каждый месяц — по факту работникам мэрии будут платить две зарплаты.
В пояснительной записке к проекту решения говорится, что «в последнее время сложилась негативная тенденция снижения престижа и привлекательности муниципальной службы». Чиновники считают, что их зарплата слишком низкая, из-за чего квалифицированные кадры увольняются. Предлагаемые изменения системы премирования увеличат выплаты сотрудникам мэрии, а источником финансирования станет дотация из окружного бюджета. О какой конкретно сумме идет речь, в документах к заседанию Думы не уточняется — в адрес мэрии направлен официальный запрос. Добавим, новую систему премирования предлагается запустить с 1 января 2018 года.