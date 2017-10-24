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Главные новости Курганской области
12:38  24 октября 2017 0

Прожиточный минимум пенсионера в Зауралье подняли на 130 рублей

Магазин супермаркет Карусель. Воробей Вадим. Челябинск., пенсионер, супермаркет
Пенсионеры Зауралья в 2018 году будут получать минимум 8630 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская областная Дума утвердила величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год. Она составит 8630 рублей, передает корреспондент «URA.RU».

«Эта величина была определена с учетом фактической величины прожиточного минимума пенсионера в 2017 году с учетом оценки регионального индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги на 2017 год, с учетом рекомендации Минтруда России», — пояснил заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Светлана Афанасьева. Она подчеркнула: «Мы не превысили российскую величину». То есть принятие закона «никакой нагрузки на региональный бюджет не повлечет».

В 2017 году прожиточный минимум зауральского пенсионера составлял 8500 рублей. Таким образом, увеличение в 2018 году составит всего 130 рублей. Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для расчета социальной доплаты к пенсиям.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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