В Екатеринбурге на проезжей части возле дома на улице Амундсена, 73 образовалась гигантская яма.
Новость об этом появилась в группе «ВКонтакте» «ЧП, ДТП, криминал Екб | ЕКАТЕРИНБУРГ В ЭФИРЕ». Очевидцы сообщают, что недавно в этом месте проводился ремонт дороги, а образовавшийся провал в длину составляет не менее двух метров.
Движение по дороге утром было затруднено из-за ЧП на проезжей части. Спустя какое-то время возе ямы появились рабочие, которые объяснили, что из-за подвижек грунта прорвало трубу холодного водоснабжения. Они пообещали, засыпать яму, чтобы никто в нее не упал. А когда будут готовы разрешительные документы, начнут ремонт.
«Была заявка на утечку с водовода диаметром 300 мм. Будут проведены аварийные и раскопочные работы, а затем будет восстановлено асфальтовое покрытие», — сообщили в пресс-службе Водоканала.