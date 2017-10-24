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Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
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24 октября 2017
15:14  24 октября 2017 0

Собчак назвала Урал главным регионом в своей предвыборной кампании

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., за, вопрос из зала, собчак ксения, голосование
Ксения Собчак обещает приехать в Екатеринбург в самое ближайшее времяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Телеведущая Ксения Собчак, объявившая на прошлой неделе о своем намерении участвовать в выборах главы государства в марте 2018 года, назвала Урал ключевым регионом для проведения своей кампании.

«Во всех крупных городах России у нас будут штабы. Мы будем ездить по регионам, вести кампанию, я буду появляться во всех городах-миллионниках. Я приеду в Екатеринбург, как только смогу, в ближайшее время я это сделаю. Одна поездка у меня уже запланирована. Я очень надеюсь, что мое выступление произойдет в Ельцин Центре. Екатеринбург — обязательный для посещения город. Урал — это ключевой регион для нашей кампании», — заявила Собчак во вторник, 24 октября, в ходе своей пресс-конференции.

Вместе с тем она затруднилась сказать, кто возглавит ее штаб в Екатеринбурге: «Я сделала свое заявление всего несколько дней назад, начала собирать команду. Говорить об этом еще рано».

Ранее сообщалось, что политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко возглавил штаб кандидата Ксении Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента России. Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, также он является одним из создателей телекомпании «НТВ».

Михаил Белый
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