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24 октября 2017
Главные новости Москвы
23:09  24 октября 2017 0

В Приуралье депутат зарезала мужа, не нашедшего слов любви

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Мужчина вместо ответа на вопрос, любит ли он жену, ответил нецензурноФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Ишимбайского района Башкирии задержала 47-летнюю женщину — депутата местного совета. Она подозревается в убийстве собственного супруга.

Как сообщает издание «Дни.ру», убийство произошло в минувшие выходные.

«В ночь с 21 на 22 октября 2017 года после того, как супруги отметили день рождения родственников и вернулись домой в состоянии алкогольного опьянения, 47-летняя женщина взяла нож и спросила у супруга любит ли он ее, он ей ответил нецензурно. Супруга несколько раз ударила его ножом. От полученных повреждений 48-летний потерпевший скончался на месте», — приводит Life заявление официального представителя Главного следственного управления СКР по Республике Башкортостан Светланы Абрамовой.

Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Евгений Александров
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