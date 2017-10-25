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Главные новости Свердловской области
03:25  25 октября 2017 0

В Краснотурьинской женской колонии прошел конкурс боди-арта. ФОТО, ВИДЕО

Жюри оценивало макияж, боди-арт, прически и законченные образы участницФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Краснотурьинской женской исправительной колонии №16 ГУФСИН России по Свердловской области прошел конкурс «Меняется мир — меняемся мы», приуроченный к международному дню красоты. Участниц оценивали по номинациям: «макияж (с элементами боди-арта)», «прическа» и «законченный образ».

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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Как сообщила пресс-служба свердловского ГУФСИН, первое место по итогам конкурса было отдано участнице, олицетворяющей национальный русский народный стиль, осужденной 4 отряда Елене К. Кроме того, членами жюри также были выделены образы осужденных 1 отряда Светланы Б. и Юлии Н.

Отметим, ИК-16 — колония «молодая»: учреждение было открыто несколько лет назад. Здесь отбывают наказание женщины, осужденные в первый раз и за нетяжкие преступления.

Евгений Александров
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