{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
11:48  25 октября 2017 0

В крупнейшем городе Югры ночью снесли часть центрального парка. «Пригнали грузовики с песком и бульдозер». ФОТО

Вырубка деревьев в парке
В парке «За Саймой» в Сургуте продолжают вырубать деревьяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разразился новый скандал вокруг парка «За Саймой», расположенного в центре города. В зеленой зоне, по оценке экспертов ОНФ, вырубили примерно гектар леса, а площадку уже разровняли тяжелой техникой.

По словам эксперта ОНФ Инны Бирук, о происходящем им стало известно в ночь на среду, 25 октября. «Вырубали деревья саженцы. Ночью пригнали грузовики с песком и бульдозером, начали разравнивать площадку. мы позвонили вице-мэру Меркулову и вызвали наряд полиции. Нам удалось остановить производство работ», — рассказал Инна Бирук.

1/3
Фото: читатели «URA.RU»

Работы проводились на территории парка «За Саймой» рядом с улицей Университетская и стройкой перинатального центра. Там установлена табличка с паспортом объекта, где написано, что подрядчик готовит кусок земли для последующей установки детской площадки. В ОНФ заявляют, что эти действия являются нарушением достигнутых ранее договоренностей — 26 октября в Сургуте пройдет специальная комиссия, где обсудят разработку концепции развития центрального парка города. «Фронтовики» требовали не проводить никакие работы до этого времени.

Примечательно, что новый скандал проходит в стороне от Ботанического сада — первый конфликт между общественностью, ОНФ и чиновниками произошел именно из-за этого объекта, где мэрия собиралась построить туалет и детскую площадку. В ходе проведения работ были вырублены несколько уникальных для Югры дубов, лип и черноплодная рябина. О ситуации с новым скандалом в администрацию Сургута агентством направлен официальный запрос.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров