В Сургуте разразился новый скандал вокруг парка «За Саймой», расположенного в центре города. В зеленой зоне, по оценке экспертов ОНФ, вырубили примерно гектар леса, а площадку уже разровняли тяжелой техникой.
По словам эксперта ОНФ Инны Бирук, о происходящем им стало известно в ночь на среду, 25 октября. «Вырубали деревья саженцы. Ночью пригнали грузовики с песком и бульдозером, начали разравнивать площадку. мы позвонили вице-мэру Меркулову и вызвали наряд полиции. Нам удалось остановить производство работ», — рассказал Инна Бирук.
Работы проводились на территории парка «За Саймой» рядом с улицей Университетская и стройкой перинатального центра. Там установлена табличка с паспортом объекта, где написано, что подрядчик готовит кусок земли для последующей установки детской площадки. В ОНФ заявляют, что эти действия являются нарушением достигнутых ранее договоренностей — 26 октября в Сургуте пройдет специальная комиссия, где обсудят разработку концепции развития центрального парка города. «Фронтовики» требовали не проводить никакие работы до этого времени.
Примечательно, что новый скандал проходит в стороне от Ботанического сада — первый конфликт между общественностью, ОНФ и чиновниками произошел именно из-за этого объекта, где мэрия собиралась построить туалет и детскую площадку. В ходе проведения работ были вырублены несколько уникальных для Югры дубов, лип и черноплодная рябина. О ситуации с новым скандалом в администрацию Сургута агентством направлен официальный запрос.