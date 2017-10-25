В Сургуте завели уголовное дело об истязании 12-летней мигрантки

10:08 25 октября 2017 0

Девочку в больнице навестили члены таджикской диаспоры Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Сургуте в ожоговое отделение городской больницы доставили 12 летнюю уроженку Таджикистана. По версии правоохранителей, она получила травмы дома, где ее истязали дальние родственники.

О насилии над ребенком узнали местные органы опеки, которые и направили ее в больницу. У девочки на теле обнаружили ожоги, при этом родственники уверяют, что травмы остались после лечения «болячек» народными средствами. А к врачам ее не повели из-за того, что у нее не было российского медицинского полиса.

Сотрудники УМВД по Сургуту возбудили против родственников девочки уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Девочка раньше жила с мамой в Таджикистане, пишет «Сургутская трибуна». Но тяжелое финансовое положение вынудило женщину отправить ребенка вместе с тетей к дальним родственникам. Сейчас ее судьбой заинтересовалась таджикская диаспора. Ее глава Файзуло Аминов сказал, что уже связался с ее матерью по поводу происшествия. «Мы были у ребёнка в больнице. Смогли передать ей игрушки и фрукты, — сообщил Аминов. — Мы понимаем, что в семье крайне тяжёлое положение с финансами. И, как только представится такая возможность, мы сделаем всё, чтобы отправить девочку на родину».