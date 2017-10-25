Запланированное ранее на 27 октября заседание президиума Центрального совета «Справедливой России», на котором должна быть определена судьба мандата экс-депутата Госдумы РФ Александра Буркова, перенесено на 25 октября. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте лидера партии Сергея Миронова.
Как сообщает источник в партийных кругах, заседание пройдет в Москве по завершении сегодняшнего заседания Госдумы РФ. Собеседник «URA.RU» говорит, что партийцы отказались от ранее называвшихся кандидатур на включение в депутатский корпус — уральского академика Валерия Черешнева и выдвигавшегося в Воронежской области от «СР» президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова.
В эти минуты обсуждается предложение о передаче вакантного мандата одному из двух свердловских экс-участников выборов в Госдуму — депутату Заксобрания Дмитрию Ионину или члену Екатеринбургского горизбиркома с правом совещательного голоса Анастасии Павлюченковой.
Валерий Черешнев заявил «URA.RU», что не получал приглашения на сегодняшнее мероприятие. Его не извещали о ходе рассмотрения кандидатур. Дмитрий Ионин также утверждает, что переговоры о наделении его мандатом депутата Госдумы не проводились.
Телефон Анастасии Павлюченковой выключен. По неофициальным данным, она единственный потенциальный преемник Александра Буркова, который находится сегодня в Москве.
В пресс-службе партии «Справедливая Россия» заявили, что не имеют никакой информации о намеченном на сегодня заседании.