15:44 25 октября 2017 0

Зарплату санитаркам повышать не хотят Фото: depositphotos.com © URA.RU

Санитарки Варгашинской центральной больницы в Курганской области жалуются, что руководство для экономии зарплатного фонда переводит их на должности уборщиц. Такую ситуацию медработники считают несправедливой.

На условиях анонимности одна из работниц рассказала «URA.RU», что в августе пятерых санитарок уже перевели в уборщицы, при этом «статус» уборщиц ниже, чем санитарок, поскольку они не обладают необходимой квалификацией, соответственно, зарплата меньше. «Они не контактируют с биоотходами, а нас 15 человек, которые работают в кабинетах с кровью», — пояснила женщина. По ее словам, в других районах в подобных ситуациях отраслевой профсоюз вступался за медработников и им произвели перерасчет с 1 января 2017 года — с этого момента зарплаты санитарок должны составлять не менее 16 тысяч рублей. Сейчас, по словам санитарок из Варгашей, они получают от 6,6 до 7,8 тысяч рублей на руки.

Исполняющая обязанности главного врача райбольницы Ольга Шабашова подтвердила, что санитарки получили уведомления о переходе на новую работу 16 октября и по истечении двух месяцев станут уборщицами. «В зарплате они не потеряют, — заверила Шабашова. — Основное время они занимаются именно уборкой помещений». По ее данным, зарплата санитарок вместе с налогами составляет около девяти тысяч рублей.

Руководитель областного профсоюза работников здравоохранения Елена Екимова заявила, что не получала никаких жалоб из Варгашей. «В каждом случае нужно индивидуально смотреть», — отметила она.

Зауралье занимает одно из последних мест в России по обеспеченностью медицинскими кадрами — из-за низких зарплат медики уезжают в соседние регионы.