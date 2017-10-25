В спальном районе Кургана появились зайцы. ФОТО

Курганцы заметили дикого зайца на детской площадке нового детского сада №142 в 5-м микрорайоне Заозерного. Фотографии очевидцы выложили в группе «Типичный Заозерный» во «ВКонтакте».
Как предположили очевидцы, это мог быть заяц-беляк, прибежавший с пустыря, расположенного рядом с детским садом. Дошколята и их родители порадовались такому гостю, они с удовольствием наблюдали за ним и фотографировали. Завхоз детсада не смог сообщить корреспонденту «URA.RU» о дальнейшей судьбе животного. Но уточнил, что заяц действительно «пришлый»: на территории сада нет ни контактного зоопарка, ни живого уголка.
В Заозерном это не первый случай соседства диких животных с образовательными учреждениями. Так, в июне этого года ушастые совы свили гнездо на дереве рядом с гимназией №19. Тогда, чтобы спасти птенцов, местные жители обратились к экологам и журналистам. Эксперты посчитали, что совиная семья чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.