В Среднеуральске ликвидировали городскую школу № 19, которая этим летом оказалась в центре скандала. Выяснилось, что с 2007 года образовательное учреждение не работает, тем не менее его директор Светлана Лаврова на протяжении 10 лет исправно получала зарплату.
Все это время «школа-призрак» была закрыта по решению администрации в связи с выявленными нарушениями требований безопасности. Планировалась реконструкция здания, но за 10 лет деньги в бюджете так и не нашли. Обучение было полностью приостановлено, но должность директора вместе с сохранением зарплаты и премий осталась. Известно также, что Светлана Лаврова — сестра бывшего председателя городской думы Владимира Черноусова. Летом внимание на это обратил депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин. По его информации, только за 2016 год директор неработающей школы получил 706 тыс. рублей.
Делом заинтересовалась свердловская прокуратура. По итогам проверки ведомство ограничилось предписанием в адрес мэрии о ликвидации законсервированной школы. Наказывать никого не стали. В управлении образования городского округа Среднеуральск «URA.RU» сообщили, что постановление о ликвидации школы № 19 как юридического лица зарегистрировано только сегодня, 25 октября. «Здание находилось в оперативном ведении у 19-й школы. Принято решение изъять имущество из оперативного управления», — рассказал «URA.RU» начальник управления образования Светлана Кулагина.
По ее словам, сохранить юридическое лицо без должности директора было невозможно, поэтому Светлана Лаврова и продолжала занимать эту должность. «Но заработная плата у нее была существенно ниже заработной платы в сфере образования», — заявила Кулагина. Сейчас здание решили передать другому муниципальному бюджетному учреждению «Клуб досуга и занятости детей и молодежи «Молодые резервы». «На базе здания будет организован центр патриотического воспитания», — говорит Кулагина.
В беседе с «URA.RU» министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, что не в курсе ситуации со школой № 19. «Мы можем и не знать, что руководитель числился там столько лет. Потому что учредитель (администрация города — прим. ред.) принимает на работу и увольняет», — сказал Биктуганов, пообещав, разобраться в ситуации. Кроме того, он удивлен, что целое здание школы решили передать досуговому клубу, в то время как в муниципалитете дефицит школьных мест. «Я обязательно выйду на руководителя муниципалитета и спрошу, какие тогда с его стороны предложения по переходу на односменный режим», — заявил министр. Получить комментарий у мэра Среднеуральска Владислава Козлова не удалось. На телефонный звонок «URA.RU» он не ответил.