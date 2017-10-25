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25 октября 2017
Главные новости Москвы
16:42  25 октября 2017 0

США вернули флаги, снятые со здания российского консульства в Сан-Франциско

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
В МИД России считают, что процедура сопровождалась «абсолютно неприемлемыми действиями»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Москва получила назад флаги, которые сняли со здания Генконсульства РФ в Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на заместителя главы МИД России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что возвращение российских флагов и архива документов сопровождалось абсолютно неприемлемыми действиями: «Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции».

Рябков напомнил, что флаг считается одним из высших государственных символов. Обращение, которое позволили себе США, является с их стороны вызовом и провокацией. По словам Рябкова, передача флагов — явление штатное, важно то, что этому предшествовало.

Уточняется также, что в МИДе сообщили о намерении Москвы предпринять ответные действия на поступок Вашингтона.

«URA.RU» сообщало, что ранее российским дипломатам не позволили забрать документы из консульства в Сан-Франциско. Вместо этого представители Штатов самостоятельно упаковали документы и вывезли их в Вашингтон.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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