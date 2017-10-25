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25 октября 2017
Главные новости Москвы
16:37  25 октября 2017 0

Задержанных украинских пограничников могут обменять на арестованных россиян

Украинские пограничники нелегально проникли в Россию, чтобы помыться в банеФото: ФСБ РФ

О возможном предстоящем обмене двух пограничников России на двух пограничников Украины заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает РБК.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ночь с 29 на 30 июня двое российских военных сбились с маршрута в ходе учений, перешли границу и попали в Херсонскую область, где были задержаны. Несмотря на очевидность того, что пограничники попали на территорию соседнего государства случайно, они были арестованы. Им предъявлено обвинение по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов до сих пор сидят в СИЗО на Украине.

А 3 октября в Брянской области были задержаны двое украинских пограничников из Сумской области: начальник погранзаставы «Зноб-Новгородское» и его заместитель по оперативно-служебной деятельности. Украинских пограничников задержали в одном из сел Брянской области в 20 километрах от границы. Украинские пограничники приехали помыться в бане, и прямо в парилке их и задержали. По данным ФСБ, украинские пограничники регулярно ездили в Россию на служебном транспорте, чтобы мыться в бане. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы России».

«Ситуацию с украинскими пограничниками, которые перешли границу с Россией и попали в Брянскую область, можно было бы решить за одну встречу. Российская сторона отказывается идти на контакт, в связи с чем в службе подозревают, что Москва, скорее всего, будет пытаться обменять задержанных пограничников на своих», — заявил Олег Слободян.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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