Пермским учителям дают по миллиону на жилье

17:09 25 октября 2017 0

Сельским учителям хотят помочь решить жилищный вопрос Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Прикамье учителя сельских школ могут рассчитывать на один миллион рублей для приобретения жилья. Но есть условие: после получения субсидии они обязаны отработать в сельской школе не менее пяти лет.

В проекте «Сельский учитель» приняли участие 173 школы Пермского края. Как сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы администрации губернатора Пермского края Диана Акбашева, на субсидию регионального правительства в данный момент могут рассчитывать 18 учителей, среди которых шестеро преподают иностранные языки, трое — математику, столько же учителей начальных классов, а также педагоги по информатике, физике, русскому языку, химии и биологии, истории и ОБЖ. Таким образом в Пермском крае намерены решить проблему с кадрами в отдаленных селах и предоставить школьникам возможность получать современное качественное образование.

Акбашева уточнила, что проект по предоставлению субсидии на жилье учителям, уезжающим работать в сельскую местность, был разработан в 2017 году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Подать заявку на участие в проекте могут педагоги до 35 лет, со стажем не менее пяти лет. Педагогу, получившему одобрение, выделят деньги в сумме до одного миллиона рублей, которые он может потратить на приобретение готового жилья или строительство нового.

«Для участия в проекте заявилось 29 человек, конкурсный отбор прошли 18 человек, — отметили в пресс-службе губернатора. — В настоящее время все учителя трудоустроились в 14 сельских школ в 10 муниципальных районах Пермского края. Вопрос с приобретением жилья также у всех на стадии решения».