{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Пермского края
17:09  25 октября 2017 0

Пермским учителям дают по миллиону на жилье

Клипарт , учитель, школа
Сельским учителям хотят помочь решить жилищный вопросФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Прикамье учителя сельских школ могут рассчитывать на один миллион рублей для приобретения жилья. Но есть условие: после получения субсидии они обязаны отработать в сельской школе не менее пяти лет.

В проекте «Сельский учитель» приняли участие 173 школы Пермского края. Как сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы администрации губернатора Пермского края Диана Акбашева, на субсидию регионального правительства в данный момент могут рассчитывать 18 учителей, среди которых шестеро преподают иностранные языки, трое — математику, столько же учителей начальных классов, а также педагоги по информатике, физике, русскому языку, химии и биологии, истории и ОБЖ. Таким образом в Пермском крае намерены решить проблему с кадрами в отдаленных селах и предоставить школьникам возможность получать современное качественное образование.

Акбашева уточнила, что проект по предоставлению субсидии на жилье учителям, уезжающим работать в сельскую местность, был разработан в 2017 году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Подать заявку на участие в проекте могут педагоги до 35 лет, со стажем не менее пяти лет. Педагогу, получившему одобрение, выделят деньги в сумме до одного миллиона рублей, которые он может потратить на приобретение готового жилья или строительство нового.

«Для участия в проекте заявилось 29 человек, конкурсный отбор прошли 18 человек, — отметили в пресс-службе губернатора. — В настоящее время все учителя трудоустроились в 14 сельских школ в 10 муниципальных районах Пермского края. Вопрос с приобретением жилья также у всех на стадии решения».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров