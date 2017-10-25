{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Ямала
20:30  25 октября 2017 0

Каждый пятый олень не получил прививку от сибирской язвы из-за упорства оленеводов

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени, кмнс, абориген, ненцы
Оленеводы игнорируют вакцинациюФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Сибирская язва зверствует на Ямале
все новости сюжета

На Ямале завершили кампанию по вакцинации оленей от сибирской язвы. Беспрецедентная по масштабам операция проходила с июня по октябрь. Прививки от опасной инфекции получили 542 тысячи оленей. Это около 80% от всего ямальского поголовья. Остальных оленей привить не удалось из-за упорства оленеводов, сообщил главный ветеринар Ямала Андрей Листишенко депутатам окружного Заксобрания на заседании профильного комитета.

Ветеринар отметил, что официальных отказов в прививочную кампанию почти не было. Несколько оленеводов, написавшие соответствующие заявления, впоследствии все-таки согласились и привили своих животных. Оставшихся 20% ямальских оленей просто не привели на прививки.

Тем не менее Андрей Листишенко заверяет, что привитого поголовья достаточно, чтобы избежать очередной вспышки сибирской язвы в регионе в следующем году. Во время кампании был получен ценный опыт, который пригодится для дальнейшей работы.

Из проблем он выделил перебои со связью в отдаленных районах тундры и отсутствие точных сведений о количестве оленеводов и поголовья их оленей, а также неизвестность их местоположения.

Вся прививочная кампания обошлась ямальскому бюджету в 134 млн рублей. Из них более 103,5 млн ушло на оплату авиаперевозки врачей и грузов к местам вакцинации. Оленеводы на Ямале ведут кочевой образ жизни. Ветеринарам приходилось неделями жить в тундре на стационарных или мобильных пунктах вакцинации, куда оленеводы пригоняли свои стада.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров