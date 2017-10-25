На Ямале завершили кампанию по вакцинации оленей от сибирской язвы. Беспрецедентная по масштабам операция проходила с июня по октябрь. Прививки от опасной инфекции получили 542 тысячи оленей. Это около 80% от всего ямальского поголовья. Остальных оленей привить не удалось из-за упорства оленеводов, сообщил главный ветеринар Ямала Андрей Листишенко депутатам окружного Заксобрания на заседании профильного комитета.
Ветеринар отметил, что официальных отказов в прививочную кампанию почти не было. Несколько оленеводов, написавшие соответствующие заявления, впоследствии все-таки согласились и привили своих животных. Оставшихся 20% ямальских оленей просто не привели на прививки.
Тем не менее Андрей Листишенко заверяет, что привитого поголовья достаточно, чтобы избежать очередной вспышки сибирской язвы в регионе в следующем году. Во время кампании был получен ценный опыт, который пригодится для дальнейшей работы.
Из проблем он выделил перебои со связью в отдаленных районах тундры и отсутствие точных сведений о количестве оленеводов и поголовья их оленей, а также неизвестность их местоположения.
Вся прививочная кампания обошлась ямальскому бюджету в 134 млн рублей. Из них более 103,5 млн ушло на оплату авиаперевозки врачей и грузов к местам вакцинации. Оленеводы на Ямале ведут кочевой образ жизни. Ветеринарам приходилось неделями жить в тундре на стационарных или мобильных пунктах вакцинации, куда оленеводы пригоняли свои стада.