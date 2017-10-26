08:11 26 октября 2017 0

Счет Михаила Гаранина заблокировали из-за снятия наличных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат гордумы Михаил Гаранин готовит исковое заявление в суд на «ВТБ 24». Совершенно неожиданно, прямо в момент покупки, вип-клиент банка обнаружил, что не может воспользоваться картой со значительной суммой денег. Как выяснилось, банк заблокировал счет из-за того, что несколькими днями ранее Гаранин снял с него крупную сумму наличными. Клиенту пояснили, что кредитное учреждение сочло его операцию сомнительной. Счет в итоге разблокировали, но за это время были просрочены несколько платежей, по которым набежали пени. Теперь депутат намерен подать в суд.

«Я пришел в медцентр, стал платить за услугу. Но кассир сказала мне, что на моем счете недостаточно средств. Я очень удивился — ведь на этой карте обычно размещаю свои доходы, и буквально накануне на счете оставалась более чем приличная сумма. Захожу в он-лайн банк — ноль. Первая реакция — мошенники. Звоню в банк — выяснилось, карта была заблокирована», — рассказывает он.

В банке вип-клиенту сказали, что его счет заблокирован из-за операции по снятию наличных, которая прошла несколькими днями ранее. «Мне заявили, что операция, связанная со снятием наличных, имеет, с точки зрения банка, непонятное назначение. Спрашивают: на что сняли, я говорю — ну на шубу жене, какая вообще разница, зачем мне понадобились личные деньги с моего личного счета?» — рассказывает Гаранин.

Вип-клиент банка запросил в банкомате довольно большую сумму (несколько сот тысяч рублей), а банк, судя по всему, посчитал это «обналичкой». И, хотя Гаранин сразу же предоставил все необходимые документы, ему вернули возможность распоряжаться деньгами только через три дня. За это время у Гаранина подошло время некоторых обязательных платежей, и он их просрочил.

Вся ситуация очень возмутила депутата, и он намерен требовать компенсации. «Я хочу пойти в суд, чтобы потребовать от банка возмещение ущерба. Меня никто не лишал права распоряжаться своими деньгами. Существует презумпция невиновности, Если банк видит какую-то проблему в моих операциях — ну так это его забота, не моя. Почему бы не позвонить, не спросить у меня по-человечески, не запросить документы, если есть какие-то сомнения? Зачем сразу блокировать счет, да еще и без предупреждений? У меня к этому счету привязаны еще и карты сыновей и жены: они —то вообще ни в чем не виноваты, и тоже остались без денег», — негодует депутат.

Сейчас он вместе с юристами готовит исковое заявление и попутно ждет извинений от высокопоставленных руководителей банка — теми, что дали менеджеры в отделении, Гаранин остался недоволен.

Кредитное учреждение заверяет, что все сделали точно по закону и так быстро, как только могли. «ВТБ действует строго в рамках законодательства. Это касается и операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ. Банк имеет полное право заблокировать счета клиентов в случае совершения ими подобных операций. В адрес клиента направляется запрос об источниках происхождения денежных средств. В случае предоставления нам подтверждающих документов, операции по счетам возобновляются. Проверку и разблокирование счетов банк проводит максимально оперативно, чтобы не затрагивались интересы добросовестных клиентов», — говорится в официальном ответе банка в ответ на запрос «URA.RU».

Федеральный закон 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предполагает блокировку счетов физлиц и юридических лиц в случае совершения операций, которые показались банкам сомнительными. В случае применения этого закона банк не обязан уведомлять о блокировке счетов клиентов. Последние очень недовольны таким положением дел.С начала года Росфинмониторингом зафиксировано почти полмиллиона блокировок на 180 млрд рублей.

«Такие истории заставлюсь людей еще меньше доверять банкам, а хранить деньги в кубышке, — замечает Гаранин. Он уверен, что его дело поможет регуляторам банковской сферы быстрее принять решение и забрать из кредитных учреждений функцию блокировки счетов. «А то получается, что в банках стоит какая-то программа, которая помогает избежать им каких-то проблем с контролирующими органами, и банки своим правом злоупотребляют», — говорит депутат гордумы.