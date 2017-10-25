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22:13  25 октября 2017 0

Полицейскому, сбившему насмерть подростка в ХМАО, предъявлено обвинение

После столкновения с полицейским УАЗом мотоцикл и подросток загорелисьФото: группа «Подслушано Перегребное (ХМАО)», «ВКонтакте»

Сотрудники полиции задержали инспектора ГИБДД, который подозревается в наезде на подростка в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предъявлено обвинение, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Трагедия произошла в селе Перегребном Октябрьского района 29 сентября. Как писало «URA.RU», полицейский Батырхан Даудов, выезжавший с второстепенной дороги на служебном УАЗ, не уступил дорогу юному мотоциклисту. Его автомобиль несколько метров потащил подростка с мотоциклом по дороге, после чего двухколесная машина загорелась. Как утверждают очевидцы ДТП, в момент наезда сотрудник ГИБДД находился в алкогольном опьянении. «Даудов Батыр не предпринял никаких попыток помочь парню. Тушил огонь водитель проезжающего мимо автобуса», — писал в соцсети отец погибшего парня Максим Калугин.

Следствие по факту ДТП проводит Няганский межрайонный следственный отдел. Как уточнили в ведомстве, были проведены две судебно-медицинские экспертизы, назначена автотехническая судебная экспертиза по транспортным средствам, а также генетическая экспертиза. «С целью проверки версии о нахождении подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения выполнен комплекс других следственных действий. В настоящее время эта версия является приоритетной», — отметили в следственном отделе.

Задержанному предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ 9«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека„0. Кроме этого, Даудову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ‚Халатность‘. По версии следствия, полицейский достоверно знал о том, что на обслуживаемой им территории несовершеннолетний управляет мотоциклом без прав, однако он не принял мер к задержанию транспортного средства, что привело к ДТП с участием подростка.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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