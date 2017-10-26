Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов собирается вооружить коллектив своих сотрудников. В эфире «Эха Москвы» журналист подчеркнул, что больше не надеется на помощь государства в вопросах обеспечения безопасности.
«Поскольку я отвечаю за наших сотрудников (может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, но я уже решил сказать об этом, готовясь к эфиру), буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа. Мы пережили множество покушений. Мне что делать, дальше на это смотреть? Я не вижу, что государство защищает», — заявил Муратов.
По словам Муратова, сотрудники «Новой Газеты» приобретут травматическое оружие и сдадут необходимые экзамены. Кроме того, их обеспечат другими средствами безопасности. Какими именно, главред уточнять не стал.
23 октября в редакции «Эха Москвы» нападению подверглась ведущая Татьяна Фельгенгауэр. Преступник обезоружил охранника, после чего проник в офис радиостанции и ударил девушку ножом в шею. Нападавший задержан и находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, напоминает «Русская планета».