На гироскутеры и сегвеи распространят требования ПДД

Правила дорожного движения планируют распространить на личный электротранспорт: гироскутеры, сегвеи, моноколеса и так далее. Сейчас эксперты обсуждают, стоит ли приравнять их к велосипедам или разрешить к использованию только в парках и специально отведенных местах.
О необходимости данной меры заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, дав поручение МВД разработать соответствующие изменения в законодательство. Причиной этого стала статистика: в 2017 году в стране совершено 33,6 тыс. наездов на пешеходов, из них 19,6 тыс. — по вине водителей, пишет «Коммерсант».
Сейчас использование новых видов электротранспорта никак не регулируется. Поэтому статус граждан, использующих его, должен быть определен и закреплен законодательно.