На гироскутеры и сегвеи распространят требования ПДД

08:59 26 октября 2017 0

Электротранспорт можно будет использовать только в соответствии с правилами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правила дорожного движения планируют распространить на личный электротранспорт: гироскутеры, сегвеи, моноколеса и так далее. Сейчас эксперты обсуждают, стоит ли приравнять их к велосипедам или разрешить к использованию только в парках и специально отведенных местах.

О необходимости данной меры заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, дав поручение МВД разработать соответствующие изменения в законодательство. Причиной этого стала статистика: в 2017 году в стране совершено 33,6 тыс. наездов на пешеходов, из них 19,6 тыс. — по вине водителей, пишет «Коммерсант».

Сейчас использование новых видов электротранспорта никак не регулируется. Поэтому статус граждан, использующих его, должен быть определен и закреплен законодательно.