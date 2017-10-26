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26 октября 2017
25 октября 2017
08:59  26 октября 2017 0

На гироскутеры и сегвеи распространят требования ПДД

Фестиваль «О, да! Еда!». Екатеринбург, гироскутер
Электротранспорт можно будет использовать только в соответствии с правиламиФото: Анна Майорова © URA.RU

Правила дорожного движения планируют распространить на личный электротранспорт: гироскутеры, сегвеи, моноколеса и так далее. Сейчас эксперты обсуждают, стоит ли приравнять их к велосипедам или разрешить к использованию только в парках и специально отведенных местах.

О необходимости данной меры заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, дав поручение МВД разработать соответствующие изменения в законодательство. Причиной этого стала статистика: в 2017 году в стране совершено 33,6 тыс. наездов на пешеходов, из них 19,6 тыс. — по вине водителей, пишет «Коммерсант».

Сейчас использование новых видов электротранспорта никак не регулируется. Поэтому статус граждан, использующих его, должен быть определен и закреплен законодательно.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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