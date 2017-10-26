В аварии никто не пострадал
Водитель «Инфинити» парализовал движение трамваев в Екатеринбурге утром 26 октября. Мужчина не справился с управлением и врезался в трамвайный светофор.
Судя по фотографиям, предоставленным агентством «Оперативные ночные новости», внедорожник почти обрушил светофор на землю и повис на погнутом столбе. Из-за аварии движение трамваев было остановлено более чем на час.
В отделе по пропаганде управления ГИБДД по Екатеринбург «URA.RU» сообщили, что при ДТП никто не пострадал. Владелец внедорожника сам отправился в ГАИ оформлять аварию.
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Трамваи не ходили больше часа