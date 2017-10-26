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Главные новости Челябинской области
12:16  26 октября 2017 0

Южноуральский прокурор пустил под бульдозер коттедж авторитетного бизнесмена

Прокуратура. Челябинск., кондратьев александр
По иску прокурора Александра Кондратьева будут снесены незаконные коттеджиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По иску прокурора Челябинской области Александра Кондратьева будет снесен коттедж, незаконно построенный на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. В официальном релизе прокуратуры не сообщается имя хозяина коттеджа, но источники «URA.RU» утверждают, что речь идет об известном в узких кругах бизнесмене Сергее Мелехине. Решение суда является продолжением истории, в которой фигурируют несколько известных VIP, чьи дома также были построены незаконно

В ноябре 2016 года в управлении культуры администрации Челябинска прошли обыски. Это было связано с территорией на берегу Увильды, выделенной еще в 2009 году под строительство лагеря для особо одаренных детей Челябинска. Вместо него там появились коттеджи чиновников и предпринимателей. На эти материалы силовики вышли, когда расследовали уголовное дело в отношении аргаяшских чиновников.

Проверку проводили прокуратура, ГУ МВД и УФСБ по региону. Установлено, что глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин выдал разрешение на строительство коттеджного поселка незаконно. Теперь все коттеджи могут сносить по решению суда. Прокуратура подала первый иск к Сергею Мелехину. Мелехин — соучредитель целого ряда фирм, связанных с коммунальным и гостиничным бизнесом, в том числе «Дез Калининского района», «Экоспецбаза», гостиница «Иремель», «ГСК „Белорецк“».

Аргаяшский районный суд удовлетворил иск прокурора Александра Кондратьева о сносе коттеджа Сергея Мелехина. Третьими лицами выступили Главное управление лесами региона, челябинское муниципальное автономное учреждение «Кино-театральный центр „Спартак“», через которое оформлялись документы на землю. Мелехин подал апелляцию, но облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Далее ожидаются иски к владельцам прочих коттеджей, среди которых бывшие руководители города и области.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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