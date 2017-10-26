По иску прокурора Челябинской области Александра Кондратьева будет снесен коттедж, незаконно построенный на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе. В официальном релизе прокуратуры не сообщается имя хозяина коттеджа, но источники «URA.RU» утверждают, что речь идет об известном в узких кругах бизнесмене Сергее Мелехине. Решение суда является продолжением истории, в которой фигурируют несколько известных VIP, чьи дома также были построены незаконно
В ноябре 2016 года в управлении культуры администрации Челябинска прошли обыски. Это было связано с территорией на берегу Увильды, выделенной еще в 2009 году под строительство лагеря для особо одаренных детей Челябинска. Вместо него там появились коттеджи чиновников и предпринимателей. На эти материалы силовики вышли, когда расследовали уголовное дело в отношении аргаяшских чиновников.
Проверку проводили прокуратура, ГУ МВД и УФСБ по региону. Установлено, что глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин выдал разрешение на строительство коттеджного поселка незаконно. Теперь все коттеджи могут сносить по решению суда. Прокуратура подала первый иск к Сергею Мелехину. Мелехин — соучредитель целого ряда фирм, связанных с коммунальным и гостиничным бизнесом, в том числе «Дез Калининского района», «Экоспецбаза», гостиница «Иремель», «ГСК „Белорецк“».
Аргаяшский районный суд удовлетворил иск прокурора Александра Кондратьева о сносе коттеджа Сергея Мелехина. Третьими лицами выступили Главное управление лесами региона, челябинское муниципальное автономное учреждение «Кино-театральный центр „Спартак“», через которое оформлялись документы на землю. Мелехин подал апелляцию, но облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.
Далее ожидаются иски к владельцам прочих коттеджей, среди которых бывшие руководители города и области.