Родители отказались от госпитализации шестилетней малышки
В Еманжелинске (Челябинская область) умер больной пневмонией ребенок. Трагедия случилась после того, как родители отказали врачам в госпитализации шестилетней девочки.
Семья вызывала карету «скорой помощи» дважды за день, 23 октября, пишет портал 74.ru. Когда врачи приехали в первый раз, они предложили родителям срочно госпитализировать ребенка. Но взрослые оформили письменный отказ.
«Видимо, девочке становилось хуже, потому что в тот же день родители вызвали скорую повторно. Бригада приехала, но ребенка до больницы уже не довезли», — рассказала сотрудник пресс-службы минздрава Наталья Казанцева.
Пока точная причина смерти неизвестна. В больнице Еманжелинска проходит ведомственная проверка.