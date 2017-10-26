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Главные новости Челябинской области
11:27  26 октября 2017 0

На Урале от пневмонии умер ребенок. Родители отказывались отдавать малышку врачам

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Родители отказались от госпитализации шестилетней малышкиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Еманжелинске (Челябинская область) умер больной пневмонией ребенок. Трагедия случилась после того, как родители отказали врачам в госпитализации шестилетней девочки.

Семья вызывала карету «скорой помощи» дважды за день, 23 октября, пишет портал 74.ru. Когда врачи приехали в первый раз, они предложили родителям срочно госпитализировать ребенка. Но взрослые оформили письменный отказ.

«Видимо, девочке становилось хуже, потому что в тот же день родители вызвали скорую повторно. Бригада приехала, но ребенка до больницы уже не довезли», — рассказала сотрудник пресс-службы минздрава Наталья Казанцева.

Пока точная причина смерти неизвестна. В больнице Еманжелинска проходит ведомственная проверка.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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