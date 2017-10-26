Экомониторинг не выявил отклонений в Зауралье из-за добычи урана

13:42 26 октября 2017 6

Специалисты провели подробные исследования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» не выявило отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений по региону в Звериноголовском районе Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Далур», по заказу которого проходил экологический мониторинг.

Экомониторинг — необходимая составляющая инженерно-экологических изысканий, которые проводятся перед подготовкой проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), подчеркивают на предприятии. «Именно воздействие на окружающую среду при разработке месторождения, естественно, не может не волновать местных жителей. Для того, чтобы снять многие вопросы и опасения, мы проводим все мероприятия открыто, с привлечением общественности. Нашей основной целью является обеспечение такого уровня безопасности добычи урана, который позволяет сохранить природную среду в районах промышленной деятельности», — отметил генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

Никаких отклонений от норм не выявили Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за опасений жителей Звериноголовского района, что разработка урана на новом месторождении может пагубно сказаться на экологии, на предприятии «Далур» большое внимание уделяют информированию населения. Перед проведением мониторинга в администрации Звериноголовского района была размещена план-схема точек отбора проб, ознакомиться с которой мог каждый житель. Многие точки отбора были дополнительно внесены жителями сел Звериноголовское, Труд и Знание, вблизи которых находится месторождение Добровольное. Местные жители также присутствовали во время процедуры отбора проб, отмечают участники процедуры.

Специалисты ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» два раза отбирали пробы воды и ила, грунта и растительности, воздуха. Точки отбора проб — озеро Половинное (около села Труд и Знание), озеро Горькое (около санатория «Сосновая роща»), река Тобол, водоем рядом с дорогой Звериноголовское — Труд и Знание, территория сел Звериноголовское, Лебедевка, Труд и Знание, территория санатория «Сосновая Роща» и, конечно, сам участок месторождения Добровольное.

Пробы изучались в лабораториях Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». В заключении специалистов, в частности, говорится: «Объемные активности определяемых естественных радионуклидов исследуемых проб воды не превышают допустимых значений по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. Удельные активности радионуклидов урана (234, 235, 238), тория-232, полония-210, свинца-210 и радия — 226 в пробах донных отложений, почве и растительности не превышают средних фоновых значений нашего региона». В процессе мониторинга постоянно измерялся гамма-фон, показатели которого также полностью соответствуют норме.

На предприятии «Далур» уделяют большое внимание информированию населения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также стали известны конкретные данные некоторым из показателей. Так, содержание радионуклидов в пробах воды поверхностных водоемов (по урану U-235) во всех точках отбора проб (это водоем в 300 м от дороги Звериноголовское-Лебедевка, река Тобол в 50 м от моста в Звериноголовском, озеро Камышенное, озеро Линево, водоем в 150 м от дороги Звериноголовское — село Труд и Знание) составляет менее 0,01 Бк/кг, при этом допустимое значение составляет 2,9 Бк/кг. Содержание радионуклидов в пробах донных отложений (по радию Ra-226) составляет: в водоеме в 300 м от дороги Звериноголовское-Лебедевка — 20 Бк/кг, в реке Тобол, в 50 м от моста в Звериноголовском — 15 Бк/кг, в озере Камышенное — 17 Бк/кг, в озере Линево — 16 Бк/кг, в водоеме в 150 м от дороги Звериноголовское — Труд и Знание — менее 10 Бк/кг. При этом допустимым значением является 30-35 Бк/кг. Также не превышает допустимых значений содержание радионуклидов в пробах донных отложений, почвы и растительности.

С подробными результатами экологического мониторинга все желающие жители Звериноголовского района смогут ознакомиться в информационном центре АО «Далур», постоянно работающем в райцентре.

АО «Далур» (входит в контур управления уранового холдинга «АРМЗ»/ горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») получило право пользования участком недр федерального значения Добровольное для разведки и добычи урана в Звериноголовском районе распоряжением правительства РФ.