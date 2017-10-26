Девочка-модель из Перми впала в кому после показа в Китае

14:05 26 октября 2017 0

Возможно, причиной внезапной болезни стал вирус Фото: соцсети

Девочка-модель из Перми впала в кому во время модного показа в Шанхае. За жизнь 14-летней пермячки борются врачи.

Девочка училась быть моделью с 12 лет и не так давно получила титул «топ-модель» на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай. В среду, 25 октября, ей внезапно стало плохо на показе. «Ее увезли в больницу с высокой температурой, — рассказала „URA.RU“ директор пермского модельного агентства „Грейт Модел“ Эльвира Зайцева. — Никто не знает, что произошло. Нам сообщили, что она в коме, на аппаратах искусственного жизнеобеспечения. Возможно, кома искусственная, мы не знаем точно».

По словам собеседницы, девочка не страдала анорексией. «Ребенок не голодал. У нее прекрасная конституция, она не нуждалась в диетах. Я знаю точно, что во время показа моделей кормили. Вообще, у нее не было проблем со здоровьем. У ребенка все очень хорошо начиналось, карьера шла в гору», — говорит Эльвира Зайцева.

Сейчас близкие девочки собирают деньги, чтобы ее мама смогла уехать к ней в Шанхай.