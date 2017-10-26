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26 октября 2017
Главные новости Москвы
14:43  26 октября 2017 0

В Сеть выложили меню топ-менеджеров «Роснефти»

Ресторан
Обед топ-менеджера стоит более трех тысяч рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

В интернете появилось меню, которое сформировали для зимних совещаний и конференций с участием топ-менеджеров компании.

В нем имеется большое число изысканных блюд, которые многие россияне никогда не пробовали. К примеру, в список включены королевские креветки в карамельном соусе, канапе с красной икрой, кюфта из баранины с йогуртово-мятным соусом, королевский окунь с грибным соусом, телятина, фаршированная белыми грибами, и профитроли с ветчинным муссом.

Блюда будут подавать на официальных приемах, совещаниях и конференциях. Цена одной из нескольких закупок по поставке еды составляет 4,5 млн рублей. Таким образом, стоимость одного обеда для сотрудника компании составит более трех тысяч рублей, пишет Life.ru.

В пресс-службе компании «URA.RU» пообещали прокомментировать эту информацию позже.

Лев Истомин
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