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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
15:06  26 октября 2017 0

Обманутые дольщики ЖК «Кольцовский» ждут министра Волкова, чтобы рассказать ему правду о недострое

Массовый митинг обманутых дольщиков на Площади Труда. Екатеринбург, акция протеста, обманутые дольщики, плакат, массовое мероприятие, митинг, булатова зиля
Многочисленные акции протеста дольщиков привлекли много внимания, но проблему не решилиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ход работ на одном из самых проблемных долгостроев области — ЖК «Кольцовский» (улица Бахчиванджи, 15) в пятницу, 27 октября, проверит глава минстроя области Михаил Волков.

ЖК «Кольцовский» должны были сдать еще в 2014 году, но работы прекратились из-за банкротства застройщика. После этого незавершенный объект передали ГК «Виктория», но тоже приостановили впоследствии. Пострадавшими себя считают 152 покупателя квартир в этом ЖК. В августе 2017 года пайщики даже объявляли голодовку. За последние два месяца стало известно о смерти пяти покупателей квартир, которые так и не смогли вселиться в свое жилье.

Тем временем сами дольщики о завтрашнем приезде к ним министра узнали от журналиста «URA.RU». Покупатель квартир в проблемном доме, Елена, рассказывает, что хотела бы поучаствовать во встрече — ведь сейчас фактически работы на площадке не ведутся, объект даже не охраняется. «Очень беспокоит и постоянный перенос завершения проекта. Сначала нам говорили о том, что дом будет сдан в январе 2018 года, а недавно одному из наших дольщиков пришло письмо, что дом будет закончен только в декабре 2018 года. Для нас это огромный срок, мы платим ипотеку, а живем непонятно где», — говорит Елена.

Рабочее совещание глава минстроя Волков проведет прямо на площадке. Вместе с ним приедут представители застройщика (группа компаний «Виктория») и нового инвестора проекта (группа компаний PRINZIP), а также прокуратуры. Будет на площадке и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. На совещании будет обсуждаться текущая ситуация на объекте, а также вопрос присоединения дома к сетям газоснабжения. «Это необходимо сделать, потому что, если не будет отопления, невозможно будет доделывать дом. То есть работы перенесутся на конец будущего года точно», — говорит Елена.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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