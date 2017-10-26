22:36 26 октября 2017 0

Учителя и воспитатели Кургана потеряли в зарплатах как минимум 1,5 тысячи рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские учителя и работники дошкольных образовательных учреждений возмущены размером своих сентябрьских зарплат. В четверг, 26 октября, на собрании профсоюзного актива педагоги потребовали объяснений от городских властей, передает корреспондент «URA.RU».

«Учитель математики старших классов гимназии №47 за сентябрь на руки получил 13 тысяч рублей! Все убрано, нет стимулирующих фондов. Обязанности растут в геометрической прогрессии, а зарплата падает, — на сдерживали эмоций педагоги. — Из школ увольняются. Директора уже за пенсионерами пошли: у нас выходят на работу педагоги, которые отсидели дома по десять лет! Редко в какой школе нет кадровой проблемы».

Руководитель городского управления образования Иван Сборов возразил, отметив, что, по его данным, в сентябре в указанной гимназии средняя зарплата была 24 тысячи рублей. «У вас одни цифры — на местах другие», — парировал зал. По словам активистов, учителя потеряли в зарплате как минимум по 1,5 тысячи рублей.

Педагоги просят увеличить базовую ставку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Всех участников собрания волновал вопрос, когда повысят базовую ставку и доплату за классное руководство. «Сейчас ставка учителя высшей категории 9090 рублей — это ниже МРОТ. Доплата за классное руководство — 1 тысяча рублей, людей приходится уговаривать взять класс — это большая проблема», — привели пример педагоги. «Пока не будет увеличения средней зарплаты по экономике (а она, увы, уменьшается), вопрос по повышению базового оклада не поставят. Нам важно исполнить указ президента, чтобы средняя зарплата педагогов была не ниже, чем средняя зарплата по экономике», — ответил чиновник.

По его словам, в школах города этот показатель пока выдерживается, хотя в некоторых учреждениях «не хватает 200-300 рублей». Другое дело, что зарплата воспитателей детских садов значительно отстает от требуемого уровня. Сейчас в детских садах средняя зарплата 17,8 тысячи рублей, с января ее необходимо довести до 19,8 тысячи рублей. «Принято решение о выделении десятков миллионов рублей из городского и областного бюджетов, чтобы поднять среднюю зарплату педагогов дошкольных учреждений», — сообщил Сбродов профсоюзному активу.

Озвученные данные Свердлстата по средним зарплатам педагогов в Кургане (в детсадах — 19,3 тыс. рублей, в учреждениях допобразования — 21,9 тыс. рублей, в школах — 27,1 тыс. рублей) вызвала в зале недоумение. Сбродов пояснил, что расчет приведен за восемь месяцев с учетом отпускных выплат.

Участники собрания задали чиновникам много вопросов, в том числе о компенсации за работу на ЕГЭ (ее в области не платят), отмене доплат за стаж (в областных учреждениях такую доплату отменили), уменьшении стимулирующего фонда. Председатель объединения профсоюза работников образования города Кургана Нина Михайлова предложила пока не предпринимать кардинальных действий, а посмотреть, как изменится ситуация, и обсудить проблемы на встрече с представителями городских властей в ноябре.