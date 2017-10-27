00:28 27 октября 2017 0

Задерживаются рейсы из Домодедово и Шереметьево Фото: cheatsheet.com

Погодные условия внесли коррективы в работу московских аэропортов. В данный момент известно о задержках рейсов по 28 направлениям из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Согласно информации сайта аэропорта Шереметьево, из-за метеоусловий задерживаются рейсы AZ-3774 Aliitalia в Астрахань (21:35), KL-3293 KLM в Астрахань, SU-1172 «Аэрофлот» в Астрахань, а также SU-3980 «Аэрофлот» в Урумчи-Ланьчжоу (предполагаемое время вылета не указано). Данные по прилету в аэропорт Шереметьево указывают, что задержек рейсов не предвидится.

Также в аэропорту Домодедово задерживаются рейсы по вылету в Санкт-Петербург (с 23:45 до 00:25) авиакомпаний Etihad, Emirates, S7 и Qatar. Также рейс в Наманган U6-273 «Уральские авиалинии» (с 00:30 до 01:40), рейс 7R-119 «Руслайн» в Курск (с 20:50 до 22:40), рейс U6-11 «Уральские авиалинии» в Томск (с 22:30 до 00:05), а также 7J-628 Tajik Air в Душанбе (с 23:10 до 00:30), совмещенный рейс компаний «Глобус» и S7 S7-959 в Худжанд.

По прилету в Домодедово задерживаются рейсы 7J-627 Tajik Air из Душанбе (с 21:40 до 23:00), U6-2842 «Уральские авиалинии» из Симферополя (с 23:20 до 23:55), несколько рейсов из Ларнаки авиакомпаний «Глобус», S7 и Cyprus Airways (с 23:50 до 00:29), U6-378 «Уральские авиалинии» из Сочи (с 00:10 до 01:04), RU-452 Air Bridge Cargo из Амстердама (с 01:30 до 02:15), несколько рейсов из Нижнего Новгорода авиакомпаний Aegean, Singapore, S7, JAL, Emirates и Qatar (с 22:35 до 23:30).