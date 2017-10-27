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24 октября 2017
04:30  27 октября 2017 0

НЛО или след от ракеты? Жителей Ямала напугало небесное свечение. ФОТО

Небесный свет оказался следом пуска баллистической ракетыФОТО: личная страница «ВКонтакте» Сергея Анисимова

Жителю Ямала удалось заснять необычное явление в небе, а именно — светящийся шар, который постепенно увеличивался в размерах. Сообщения о данном явлении приходили из разных концов округа.

«Сначала я опешил на несколько минут, не понимая, что происходит. Светящийся шар поднимался из-за деревьев и двигался в мою сторону. Первая мысль была про мощнейший прожектор, но скорость изменения всего вокруг изменило представление о происходящем. Шар стал превращаться в дугу и постепенно рассеялся…», — написал фотограф Сергей Анисимов на личной странице «ВКонтакте».

В социальных сетях жители Ямала начали строить свои догадки и предположения, что же это было на самом деле. Кто-то посчитал это визитом пришельцев, а другие подумали, что это просто необычное погодное явление. Но представители Минобороны разрушили сказочный миф о пришествии НЛО, уточнив, что светящаяся «медуза» — всего лишь след тренировочного пуска от межконтинентальной баллистической ракеты, пишут в сообществе «AstroAlert| Наблюдательная астрономия».

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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