Жителю Ямала удалось заснять необычное явление в небе, а именно — светящийся шар, который постепенно увеличивался в размерах. Сообщения о данном явлении приходили из разных концов округа.
«Сначала я опешил на несколько минут, не понимая, что происходит. Светящийся шар поднимался из-за деревьев и двигался в мою сторону. Первая мысль была про мощнейший прожектор, но скорость изменения всего вокруг изменило представление о происходящем. Шар стал превращаться в дугу и постепенно рассеялся…», — написал фотограф Сергей Анисимов на личной странице «ВКонтакте».
В социальных сетях жители Ямала начали строить свои догадки и предположения, что же это было на самом деле. Кто-то посчитал это визитом пришельцев, а другие подумали, что это просто необычное погодное явление. Но представители Минобороны разрушили сказочный миф о пришествии НЛО, уточнив, что светящаяся «медуза» — всего лишь след тренировочного пуска от межконтинентальной баллистической ракеты, пишут в сообществе «AstroAlert| Наблюдательная астрономия».