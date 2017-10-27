10:03 27 октября 2017 0

Капсула с письмом находится на самой вершине шпиля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак оставил своей дочери Ксении Собчак тайное послание на шпиле Петропавловской крепости. Письмо спрятано под ангелом во временной капсуле.

О тайном письме рассказал заслуженный летчик России Вадим Базыкин в эфире телеканала «Россия 1». Он пояснил, что в 1995 году пилот поднимал на вертолете отреставрированного ангела к вершине шпиля. За несколько минут до начала операции к нему подошел Анатолий Собчак и передал письмо для дочери, пишет kp.ru.

По словам Базыкина, в послании для Ксении Собчак политик оставил очень сильные стихи. Якобы политик завещал вскрыть конверт в 2045 году.

Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга. Он умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» от острой сердечной недостаточности. Правоохранители рассматривали версию отравления политика, но вскрытие ее не подтвердило.

Ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Она ассоциирует свою кандидатуру с графой «против всех».